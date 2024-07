Viaggiare in treno costa sempre di più

Non c’è pace per chi viaggia. I rincari sono sempre dietro l’angolo e per un servizio che non muta nella sua sostanza con limature di orario, a volte a favore, a volte meno, viaggiare sulle rotaie diventa sempre più oneroso.

Si chiamano adeguamento delle tariffe all’inflazione ma in pratica sono solo un esborso in più, senza contare che sugli spostamenti non sempre si trova il gradimento di chi usufruisce di questo servizio.

Facciamo un esempio: andare a Torino da Biella in viaggio solo andata dal primo luglio costa 8,50 euro; si raddoppia con l’andata e ritorno senza ulteriore scontistica, un aumento di 30 centesimi per il viaggio singolo e di 60 per l’andata e ritorno. Il settimanale costa 36,80 ma è comprensivo del biglietto sui mezzi pubblici, mentre il mensile è di 126 euro. Se poi vuoi l’annuale devi mettere da parte la bella cifra di 1206 euro.

Negli ultimi tre anni gli aumenti sono stati nell’ordine del 5,45% nel 2022 e del 5,88 nel 2023, ora a metà anno ne abbiamo un altro del 3,59. Se deve essere mobilità sostenibile che sia anche economica altrimenti si perde il principio cardine con cui era stata pensata.