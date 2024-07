Sandigliano: Entra in carcere e i suoi 5 pitbull sono abbandonati in casa. I vicini chiamano le Forze dell'Ordine

Dagli accertamenti eseguiti dai Carabinieri, ieri 2 luglio, in un alloggio dove sembrava ci fossero dei cani abbandonati, è emersa la storia di questi 5 pitbull che, dopo la carcerazione del loro umano, sono stati accuditi sino al 30 giugno da una donna e poi lasciati al loro destino chiusi in una casa, soli. Gli animali non sembrerebbero in cattive condizioni e la loro gestione verrà gestiti dai Carabinieri Forestali che coinvolgeranno gli enti preposti ad occuparsene.