Tollegno: Insediata la giunta del nuovo Sindaco Lele Ghisio

Si è svolto lo scorso venerdì 28 giugno, nella sala consiliare del Municipio di Tollegno, il Consiglio comunale d’insediamento del sindaco neo eletto, Lele Ghisio.

Dopo l’iniziale convalida degli eletti, il Sindaco ha indossato la fascia tricolore e ha prestato il rituale giuramento sulla Costituzione, per poi, visibilmente commosso, ringraziare in un breve discorso gli elettori e la sua squadra, ricordando pubblicamente anche due figure che lo hanno accompagnato nei suoi primi passi nell’amministrazione tollegnese una quindicina d’anni fa: Evasio Torazzo e Mauro Capra. Nell’occasione ha ringraziato l’Amministrazione uscente per il lavoro svolto.

Ghisio dopo aver dato lettura al Consiglio della lettera di congratulazioni ricevuta dal Ministro Pichetto, ha in seguito proceduto alla nomina di assessori e vicesindaco. Ad Andrea Mantovani, vicesindaco, sono andate le deleghe ad Ambiente, Transizione ecologica, Politiche energetiche, Aree verdi, Turismo e Promozione territoriale, Mobilità lenta e sostenibile, Sicurezza, Protezione civile, Rifiuti e raccolta differenziata, Rapporti con Unione Montana e Rapporti con Seab e Cosrab. All’altro assessore nominato, Alberto Mosca, sono invece andate le deleghe ai Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata, Manutenzioni, Viabilità.

Durante la seduta d’insediamento si è anche provveduto, da parte dei Gruppi consiliari, alla comunicazione dei relativi Capigruppo: Giulia Ghisio dell’Alternativa per Tollegno, per la maggioranza, e Pier Giuseppe Acquadro di Progetto Tollegno, per la minoranza. L’ex sindaco Acquadro ha, in proposito, dichiarato: «Siamo qui per rappresentare i cittadini che hanno creduto in noi votandoci e per verificare che l’operato di questa nuova amministrazione sia in linea con il bene del paese. In caso contrario saremo una voce critica attenta».

Come ultimo atto formale del primo Consiglio comunale della nuova legislatura si è proceduto all’elezione della Commissione elettorale. Sono risultati eletti, nella votazione a scrutinio segreto, Isabella Zienna e Davide Lesca per la maggioranza e Gianluca Coppa per la minoranza.

Dopo la chiusura della seduta l’intero Consiglio comunale si è trasferito all’Oratorio San Giovanni Bosco per partecipare alla tradizionale Festa di San Germano, patrono del paese.