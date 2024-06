Genzianella e Corale di Casapinta iniziativa benefica alla Basilica di San Sebastiano FOTO e VIDEO

Serata benefica alla basilica di san Sebastiano che ha visto come interpreti il Coro Biellese Genzianella e la corale di Casapinta, un concerto che, come sempre, affascina per le qualità corali di entrambi i gruppi.



Il folto pubblico ne ha potuto apprezzare le arie sia per la bellezza del luogo in cui avveniva, che anche per le finalità sociali dell’evento. La raccolta fondi è destinata a un progetto 40 in vetta – Spazio respiro, un'impresa sportiva destinata a sensibilizzare tutti a favore delle famiglie di bambini con disturbi di neurosviluppo che ogni giorno scalano la propria montagna.

La raccolta di fondi servirà alla cooperativa Domus Laetitiae a favore del tema indicato e sul sito della Cooperativa è attivo il crowdfunding.