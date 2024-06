In poche ore l’acqua di due mesi: così il maltempo ha messo in ginocchio le vallate del Torinese

In un anno sul Piemonte cadono mediamente tra gli 850 e i 900 millimetri di pioggia accumulata. Questa è la tendenza dell’ultimo decennio, nonostante l’andamento altalenante degli ultimi anni. Con la siccità registrata nel 2022 a cui si è aggiunto un lungo periodo di mancanza di precipitazioni nel 2023, interrotto solamente nel mese di maggio e giugno che hanno contribuito a “salvare” l’economia agricola di quello che stava diventando il territorio più secco in Italia (ma anche d’Europa).

Ieri un fronte di maltempo si è abbattuto con particolare violenza sul Piemonte centrale con piogge che in poche ore hanno superato i 100 millimetri di acqua accumulata. A Noasca, a mezzanotte di ieri, si calcolavano da rilievi Arpa 176,4 millimetri di pioggia accumulata. Praticamente l’acqua che, mediamente, scende in due mesi in Piemonte. Valori significativi anche a Corio con 125,4 millimetri di pioggia, a Groscavallo (111 milliemetri), a Balme (102 millimetri).