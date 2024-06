Dal nord ovest: Notte di paura a Macugnaga, esondazioni e allagamenti, ma non ci sono fortunatamente feriti

Un violento nubifragio ha colpito nella notte Macugnaga causando ingenti danni.

La furia della pioggia si è placata solo poco prima dell'alba, intorno alle 5 di questa mattina. Durante la notte, a causa della pioggia torrenziale, con accumuli superiori a 200 mm in poche ore, sono due corsi d'acqua, i rii Tamac e Horlovono nella zona di partenza della funivia.

Il rio Tambach ha invaso la piazza del municipio e gran parte dell'abitato di Staffa. L'acqua uscita con grande furia ha strappato via il ponte in corrispondenza della stazione della funivia, danneggiato le strade e allagato abitazioni e locali. Una novantina di residenti hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Non ci sono però né feriti né dispersi. Problemi anche i per i turisti. A Macugnaga in questo weekend erano presenti più di 500 persone che hanno partecipato ad una celebre corsa in montagna, la Monterosa Est Himalayan trail, tenutasi ieri. Alcuni di loro sono rimasti bloccati senza la possibilità di rientrare a valle e senza un posto dove trascorrere la notte. Nella frazione di Pecetto, invece, è esondato il torrente Anza. La strada regionale 549 è interrotta tra Pecetto e Isella. Già dalle prime luci dell'alba la protezione civile è al lavoro per rimuovere i materiali trascinati dalla furia dell'acqua e ripristinare la viabilità.