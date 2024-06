Passeggiate in alta Valle Cervo fra i musei della Bürsch

Il Museo della SOMS - Società Operaia di mutuo soccorso a Campiglia Cervo, il Santuario di San Giovanni d’Andorno e la Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo a Rosazza sono le tre realtà museali della Bürsch che fanno parte della Rete Museale Biellese.

Con due appuntamenti previsti nel mese di Luglio 2024, in compagnia di Raffaella Restelli, Guida Escursionistica Ambientale, andremo ad approfondirne la conoscenza attraverso due itinerari dove natura e storia si incontrano.

La prima esperienza è prevista Domenica 7 luglio 2024 con ritrovo davanti alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Campiglia Cervo alle 14.30.

L’itinerario parte proprio con la visita al Museo della SOMS: nato nel 2020 su iniziativa del Comune di Campiglia Cervo, invita ad approfondire la storia di un’istituzione che, ultimati i lavori del Traforo del Frejus nel 1871, da Bardonecchia è approdata in Alta Valle del Cervo diventando un punto di riferimento per i Soci che potevano contare su un sostegno concreto in caso di difficoltà durante l’esperienza lavorativa, così come nel quotidiano.

Si prosegue poi verso Rosazza percorrendo l’itinerario naturalistico Campiglia- Gliondini: posto sulla sponda orografica destra del torrente Cervo, è stato realizzato negli anni 2000 dagli alunni della Scuola elementare di Campiglia Cervo per conoscere meglio la natura, utilizzando il bosco come una vera e propria aula didattica a cielo aperto!

Attraversando l’abitato di Beccara, si raggiunge infine Rosazza e la Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo, che ci accoglierà per un’esperienza unica con un’immersione nell’atmosfera della vita quotidiana del passato nella Bürsch, grazie alle sue stanze che fanno rivivere gli ambienti e le attività tipiche dei