A Pollone asino scappa, attacca un altro esemplare e lo ferisce a morte

Non è la prima volta che nel Biellese viene segnalata la presenza di animali fuggiti da fattorie e aziende agricole e trovati in giro per le nostre strade. Stavolta però ha perso la vita un asino.

È successo ieri, 28 giugno, nel comune di Pollone. I contorni della vicenda sono ancora da chiarire ma stando alle prime ricostruzioni, effettuate dai Carabinieri Forestali di Biella, un asino si sarebbe introdotto in un recinto privato e avrebbe ferito a morte un altro esemplare presente all'interno.

I rilievi del caso sono ora affidati ai militari dell'Arma che faranno luce sul fatto accaduto.