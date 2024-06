Biella Motor Team: dopo il Rally Lana tornano le auto moderne

Una settimana dopo il Rally della Lana storico, la scuderia Biella Motor Team cambia scenario e nel prossimo week end torna in campo nei rally riservati alle vetture contemporanee.

Infatti Domenica 30 giugno sulle colline tra il Chivassese e l’Astigiano si corre l’8° Rally di Castiglione Torinese, prova della Coppa Italia 1ª Zona a cui è presente con i suoi piloti e navigatori anche la scuderia biellese. Il primo a partire, con il numero 24, è il navigatore Alessandro Mattioda che correrà a fianco del lombardo “Linos” su una Skoda Fabia Rally2 evo. Con il 34 e l’obiettivo la supremazia in classe Rally4, ci sono Massimo Lombardi e Erika Bologna con una Peugeot 208 GT Line. Il numero 77 è stato assegnato alla Mini Cooper S di classe RSTB1.6P su cui correrà Denise Bolletta al fianco di Massimiliano Di Martino. Altro navigatore della scuderia biellese in gara è Ermanno Battaglin che correrà con Ernestino Monti su una Opel Corsa GSi di classe K10. Il loro numero è il 90. Con il 108, poi, ci sono Alessandro Colombo e Matteo Grosso che cercheranno di recitare un ruolo di primo piano in classe N2 con la loro Peugeot 106 Rallye.