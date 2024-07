Tour de France edizione 2024: Marisol Castellanos incanta Firenze, VIDEO

La 111 edizione del Tour de France edizione 2024 che parte da Bagno a Ripoli a Firenze parla biellese. Nella kermesse di presentazione che si è tenuta nella città toscana a rappresentare la Regione Piemonte è stata Marisol Castellanos la ballerina che ha incantato all’edizione di quest’anno di Amici.

Nella presentazione che è stata realizzata e che ha visto tra gli altri interpreti Paolo Vallesi per la Toscana, Mirko Casadei per l’Emilia Romagna, è toccato a Marisol esibirsi sul palco in una danza che ha incantato il folto pubblico presente.

La corsa gialla toccherà lunedì il Piemonte nella tappa che partirà da Piacenza per arrivare a Torino e poi il giorno dopo ripartirà da Pinerolo, già sede della Grande Boucle anni fa.

La corsa a tappe vedrà sicuramente tra i protagonisti Pogacar che ha maramaldeggiato vincendo a mani basse il Giro d’Italia prendendo la maglia rosa a Oropa. Riuscirà il corridore sloveno a fare l’accoppiata Giro Tour come Pantani ?