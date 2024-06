Biella, incidente in via Tripoli con auto capottata: strada chiusa (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

È stata chiusa al traffico, al momento, via Tripoli all'angolo con via Schiapparelli, a Biella, per un incidente stradale. A rimanere coinvolte due auto, di cui una capottata. È successo poco prima delle 9 di oggi, 27 giugno.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti, un uomo e una donna. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.