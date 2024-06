Tollegno, venerdì consiglio comunale d'insediamento

A Tollegno il Consiglio comunale d’insediamento è stato convocato dal sindaco Lele Ghisio per venerdì 28 giugno alle ore 20.30.

I neo eletti consiglieri: Andrea Mantovani, Alberto Mosca, Davide Lesca, Luca Andreotti, Giulia Ghisio, Isabella Zienna e Mauro Martiner (per L’Alternativa per Tollegno); Pier Giuseppe Acquadro, Matteo Eulogio e Gianluca Coppa (per Progetto Tollegno).

La Giunta sarà composta, oltre che dallo stesso Sindaco, dagli assessori Andrea Mantovani (Vicesindaco) e Alberto Mosca.

All'ordine del giorno ci sono la convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale, il giuramento del Sindaco, la comunicazione al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, della composizione della Giunta Comunale, la presentazione ed approvazione delle linee programmatiche di governo, gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni, la presa d'atto della designazione dei Capigruppo Consiliari, l'individuazione delle Commissioni e Comitati ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali e l'lezione della Commissione Elettorale Comunale.