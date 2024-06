Candelo, inizia il secondo mandato di Gelone: in giunta 4 assessori, Minuzzo è il vicesindaco FOTO

Clima disteso a Candelo nel giorno dell'insediamento del sindaco Paolo Gelone, confermato nelle scorse settimane alla guida del borgo biellese.

Dopo il giuramento e l'intervento sulle principali linee programmatiche di governo ("Stiamo lavorando su parcheggi e riqualificazione della via Iside Viana"), il primo cittadino ha letto i nomi che andranno a formare la nuova giunta: il vice sindaco sarà Selena Minuzzo che avrà le deleghe di politiche sociali, servizi (a minori, famiglie, anziani ecc.), rapporti con Iris e Atc, politiche abitative, istruzione, biblioteca e servizi scolastici.

Gli assessori, invece, saranno Alberto Pizzoglio (rapporti con ASL, informatica, trasporti pubblici, cimitero e tutela animali), Michele Ansermino (urbanistica, edilizia, lavori pubblici, patrimonio e ambiente) e Lorena Valla (finanze, tributi, programmazione economica-finanziaria, personale, ricerca bandi e gentilezza).

Deleghe anche ai consiglieri di maggioranza, guidati dal capogruppo Erika Vallera (che si occuperà di pari opportunità e comunicazione ai cittadini): Valeria Maffeo si dedicherà ai mercati e ai borghi più belli, Sebastiano Marino alle politiche giovanili e ai rapporti con le associazioni, Daniela Onestà (che subentra al dimissionario Cristian Bonifacio) allo sport e al benessere delle persone.

Sul fronte delle minoranze, sono giunti segnali di dialogo e opposizione costruttiva per un percorso armonioso di crescita e sviluppo del paese. Su questi banchi hanno preso posto Elettra Veronese della lista “Candelo per tutti”, affiancata da Sergio Tosin e Elena Ghirardelli, e Alessandro Pizzi di Candelo Oltre, che ha posto l'attenzione sui tanti astenuti che non si sono presentati alle urne.