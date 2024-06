Al Piazzo, sotto i portici in piazza Cisterna, è nato un angolo del libro, FOTO

"Non ho avuto mai un dolore che un'ora di lettura non abbia dissipato". E' una citazione di Charles Montesquieu che una commerciante del Piazzo ha ripreso per dare ai visitatori e ai frequentatori del borgo biellese, un angolo dove fermarsi e leggere un libro o prenderlo in prestito, o dove semplicemente ammirare il borgo in tutta la sua bellezza.

"La seduta - racconta - l'avevo già messa da qualche tempo, ora ho aggiunto anche i libri così sono a disposizione di tutti. Chiedo solo di riportarli per dare la possibilità a più persone di leggerli. E' una piccola cosa ma che immagino possa rendere gradevole il nostro gioiellino".

La seduta con il tavolino e la piccola libreria si trovano sotto i portici in piazza Cisterna.