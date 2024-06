Momenti di preoccupazione in via Milano, nel rione di Chiavazza, a Biella, per una donna in difficoltà all'interno della propria abitazione.

L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di oggi, 25 giugno. Stando alle informazioni raccolte, sembra che la residente fosse finita a terra a seguito di una caduta.

Sul posto, oltre agli agenti di Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza alla malcapitata, poi trasportata in ospedale per le cure del caso.