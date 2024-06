Riascoltati per voi: Ed Sheeran - X (2014)

Con “X”, Ed Sheeran ha dimostrato di essere un cantautore eccezionale; l’artista britannico ti cattura l'anima e il cuore con la sua miscela unica fatta di pop, folk e R&B. Per tutti i cinquanta minuti, Ed riesce a mettere in mostra tutto il suo talento e la sua versatilità, attraverso la sua voce emotiva e potente ti cattura l’attenzione fin dai primi secondi venendo completamente coinvolti per tutto l'album.

Il disco si apre con la struggente ballata "One", accompagnata solo dalla voce e dalla chitarra di Sheeran, che mette in risalto la sua intensa emotività. Tra i brani più interessanti e mei preferiti, in questo "X" ci sono sicuramente i singoli di successo come "Sing", con la sua contagiosa energia pop e il suo ritornello orecchiabile, è un'esplosione di gioia; per non parlare di ”Thinking Out Loud”, canzone romantica dal sound folk (alzi la mano chi non l’ha mai ascoltata ad un matrimonio?); oppure "Photograph", canzone romantica con un sound acustico, quest’ultime hanno dominato le classifiche di tutto il mondo. Ma non ci sono solo i singoli a brillare in questo disco, trovo che le tracce magari meno conosciute, come "Afire Love" e “Bloodstream", meritano di essere ascoltate con molta attenzione. In tutto questo, Ed Sheeran con la sua voce calda e ricca di sfumature trasmette una gamma completa di emozioni: dall’amore all'angoscia, coinvolgendo l'ascoltatore in un viaggio emotivo e indimenticabile.

“X” ritengo sia un album coeso e ben confezionato, soprattutto gli arrangiamenti, le sonorità e la produzione sono tutte di prim’ordine, questo ha dimostrato una crescita artistica di Ed Sheeran, esso si rivela un narratore sincero e appassionato. Be’, cosa mi rimane da dirvi? Che vi consiglio vivamente questo disco a chiunque ami le ballate romantiche, la musica pop di qualità e la sincerità delle emozioni trasmesse attraverso le canzoni.

Voto: 8,5

Tracce:

1) One – 4:13

2) I'm a Mess – 4:05

3) Sing – 3:55

4) Don't – 3:40

5) Nina – 3:46

6) Photograph – 4:19

7) Bloodstream – 5:00

8) Tenerife Sea – 4:01

9) Runaway – 3:25

10) The Man – 4:10

11) Thinking Out Loud – 4:42

12) Afire Love – 5:14

Durata: 50 minuti.

Formazione:

Ed Sheeran (voce, chitarra acustica, chitarra elettrica); Jake Gosling (programmazione e batteria, strumenti ad arco e corno, percussioni, pianoforte, sintetizzatore, Rhodes); Chris Leonard (chitarra elettrica, basso, chitarra acustica); Andrew Coleman (chitarra); Benny Blanco (strumentazione e programmazione); Rick Rubin (strumentazione e programmazione); Jason Lader (basso); Adam MacDougall (tastiera); Lenny Castro (percussioni); Luis Conte (percussioni); Jeff Bhasker (pianoforte, tastiera e basso elettrico); Tyler Sam Johnson (chitarra elettrica e programmazione della batteria); Emile Haynie (programmazione della batteria); Davide Rossi (arrangiamento strumenti ad arco, strumenti ad arco); Johnny McDaid (tastiera, chitarra, basso, cori, percussioni, pianoforte, programmazione e Hammond); Eric Lynn (tastiera); Chris Dave (batteria); Blake Mills (chitarra); Peter Gosling (pianoforte); Geoff Leaa (batteria); Foy Vance (cori); Coco Arquette (voce e percussioni aggiuntive); Courteney Cox (voce e percussioni aggiuntive) e Eamon Harkin (voce e percussioni aggiuntive).

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “X” ma anche di Ed Sheeran e della sua musica.

Al prossimo riascolto…