Ronco Biellese, al primo Consiglio Comunale minoranza già all’attacco - FOTO

Non sono mancate le discussioni durante il primo Consiglio Comunale di Ronco Biellese di giovedì 20 giugno, assemblea di insediamento del neo eletto Sindaco Celestino Lanza, che ha nominato la sua Giunta formata dal Vice Sindaco Debora Ferrero e dall’Assessore Marco Zanone.

L’ordine del giorno, oltre a giuramento del sindaco e nomina della giunta, prevedeva infatti l’aumento della TARI 2024 e la ratifica variazioni di bilancio adottate dalla giunta della precedente amministrazione.

Punti sui quali l’opposizione di Cambiamento per Ronco ha dato subito battaglia. “Questo primo Consiglio Comunale - dice il capogruppo Claudio Cogato - si è concluso con decisioni che non porteranno buone notizie per i cittadini. L'aumento della TARI, a cui abbiamo votato contro, è stato ratificato. Con il nostro intervento, abbiamo però evidenziato che, secondo i dati forniti dalla maggioranza, l’aumento non sarà limitato al 2024 ma si renderà necessario anche nel 2025. Nonostante i tagli al servizio degli scorsi anni con la promessa del mantenimento delle tariffe, oggi ci troviamo con questo amaro risultato per un servizio volutamente ridotto per evitare di pagarlo di più”.

“Siamo stati costretti all’aumento per il 2024 – replica il Sindaco Lanza - a causa dei mancati aumenti degli ultimi 4 anni, anche per situazione contingenti come il covid. Quanto al 2025 valuteremo e, in questo senso, lunedì abbiamo un incontro con un dirigente della Seab”.

Quanto alle variazioni di bilancio, questa la posizione della minoranza: “Le abbiamo approvate nonostante il generale stupore per l'incapacità della giunta e degli ex assessori di spiegare la natura di questi aumenti di spesa di 19 mila euro. È stato solo grazie al nostro intervento che abbiamo chiarito a maggioranza e presenti, che si trattava probabilmente di una variazione a favore di asilo e gestione parchi verdi. In campagna elettorale ci è stato scritto che era necessaria preparazione e competenza. Lo sottolineiamo e condividiamo”.

“Ammetto la mia dimenticanza – risponde Celestino Lanza – che è stata superata con il voto favorevole anche della minoranza”.