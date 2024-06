Gemellaggio musicale: il Coro Burcina si esibisce a Bozel

Trasferta in Francia per il Coro Burcina di Biella sabato 22 e domenica 23 giugno. Il sodalizio biellese ha accolto con gioia l'invito del Coro Les Quatre Saisons di Bozel con il quale si è consolidato da tempo un vero e proprio gemellaggio. Bozel è una ridente località turistica dell'Alta Savoia ai piedi delle Trois Vallèe, comprensorio dove nel 1992 si sono tenute le Olimpiadi invernali di Albertville.

L'impegno consisterà nel presentare dieci canti tratti dal proprio repertorio e durante la serata di sabato si esibiranno, oltre al Burcina diretto da Mario Ciabattini, anche la corale francese e un terzo gruppo musicale. Domenica il nostro coro avrà infine l'opportunità di accompagnare la santa messa nella Chiesa parrocchiale di Bozel.

Il Coro Burcina è nato nel 1976 e quest'anno compirà 48 anni di età.

Anch'esso, come anche altri gruppi corali, dopo lo stop per la pandemia, si è rimesso al lavoro con rinnovato entusiasmo; sono riprese le prove settimanali e, quindi, anche la disponibilità ad affrontare nuovi impegni in pubblico.

La proposta del repertorio rimane quella nota che ha contraddistinto lo stile del coro soprattutto negli ultimi anni; un repertorio che abbraccia canti più moderni senza abbandonare l'esecuzione di canti tradizionali o di più recenti canti popolari a cappella.

Per questa nuova sfida il Coro Burcina sta cercando nuovi coristi.