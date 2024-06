Gaglianico, copiosa fuga gas in un parcheggio della Trossi FOTO

Gaglianico, fuga gas in un parcheggio della Trossi (foto di Davide Finatti e Mattia Baù per newsbiella.it)

Fuga gas in un parcheggio della Trossi in prossimità della rotonda che porta ai comuni di Candelo e Sandigliano.

È successo poco dopo le 9 di oggi, 21 giugno, a Gaglianico: stando alle prime informazioni raccolte, sembra che la perdita (particolarmente ingente) sia da attribuire alla rottura di un tubo avvenuta in seguito ai lavori di scavo.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale per i rilievi, anche i Vigili del Fuoco per l'individuazione della perdita e le operazioni di messa in sicurezza dell'area interessata.