Cavaglià, prende forma il secondo mandato del sindaco Brizi: 4 assessori in giunta

Cerimonia di insediamento del nuovo sindaco anche a Cavaglià. Ieri sera, dopo aver prestato giuramento, il primo cittadino Mosè Brizi ha aperto il primo consiglio comunale della nuova legislatura.

In tal sede, sono stati nominati i membri della giunta che lo affiancheranno: oltre al vice Giorgio Cabrio (con delega a associazioni, manifestazioni, sport, trasporti, personale, industria, agricoltura, lavoro, cimitero) faranno parte della squadra di governo Monica Bertolini (cultura, biblioteca, politiche sociali, politiche giovanili, istruzione, turismo, arredo urbano, verde pubblico), Stefania Tosone (commercio, artigianato, illuminazione, videosorveglianza, comunità energetiche) e Edio Salino (bilancio, tributi, contributi, informatica).

Il sindaco Brizi, invece, assumerà su di sé le deleghe di sanità, Protezione Civile, ambiente, lavori pubblici, strade, viabilità, edilizia privata e relazioni esterne. In maggioranza, prenderanno posto i consiglieri Alessandra Nicolello, Elena Maisano, Roberto Canova e Stefano Pozzato. Nei banchi dell'opposizione saranno presenti gli eletti delle due liste avversarie: Luciano Rosso e Silvio Aiassa per Cavaglià nel Cuore, Savina Fariello e Lucia Scagnolato per Cavaglià Cambiaverso.

Durante il consiglio, il sindaco ha preso la parola per illustrare le principali linee programmatiche del suo secondo mandato: “Premesso che riteniamo tutti i punti del programma importanti, sarà nostro intento prestare particolare attenzione al miglioramento della viabilità ed alla sicurezza stradale, monitorare le necessità riguardanti la sanità, la salvaguardia dell’ambiente, lo sviluppo del territorio a livello turistico e lavorativo e prestare particolare attenzione ai giovani ed alla terza età”.