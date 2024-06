Provare per credere. A Biella si vive bene con questo clima

Ci abbiamo provato in tutti i modi per salire alla ribalta della cronaca nazionale: dal motto provare per credere fino al braccio finto anti vaccino e ai numerosissimi fatti di cronaca che non stiamo qui a ripercorrere. Poi, capita, che un elemento ci favorisca e così, per la qualità del territorio e del suo clima, veniamo nientepopodimeno che assisi al secondo posto della classifica nazionale.

Secondo la graduatoria delle città con il miglior clima in Italia in riferimento all’analisi dei dati di 23 anni elaborata da «iLMeteo.it» in collaborazione con il Corriere della Sera, Biella risulta infatti seconda in classifica con 991 punti complessivi. Davanti al capoluogo c'è solo Imperia con i suoi 999 punti, segue Agrigento.

Certo sono classifiche che si basano sulla cosiddetta “scienza del pollo” e che non piacciono magari ai detrattori del luogo, quelli sempre pronti a criticare, qualunque sia l’elemento che contraddistingue bugella civitas. Ma poi si valutano i fatti, qui quando si fanno sondaggi si chiamano parametri, e poi si scopre che la natura ci ha dotati di un luogo tranquillo e bello in cui vivere. Lo abbiamo visto e considerato anche noi nelle nostre inchieste al mercato e nelle vie centrali interrogando i biellesi, la gente che qui vive ama la propria residenza, chiede solo una migliore organizzazione e pazienza se qualche volta piove, l’acqua, in fin dei conti, è una nostra risorsa che qui produce prodotti di qualità, basti pensare a birra e bibite internazionali. Ma volete mettere l’outdoor da praticare nelle nostre valli e i molteplici percorsi che i runner percorrono qui. Scrivo queste poche righe da San Stefano, provincia di Imperia, che è assisa al primo posto di questa classifica ma con una notizia di questo genere torno a casa sollevato. Si scherza ovviamente ma, per una volta tanto, siamo orgogliosi del nostro territorio “c’è del buono in questo mondo” recitava un interprete di una famosa saga cinematografica.