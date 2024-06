Borriana, Salvatore Tedesco e Fratelli d'Italia ringraziano gli elettori

Sarà ancora all’opposizione Salvatore Tedesco, candidato sindaco per Fratelli d’Italia a Borriana alle elezioni dello scorso week end.

A nome della sua lista Salvatore Tedesco ringrazia i suoi elettori: “La lista di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni di Borriana intende ringraziare coloro che con 177 voti hanno voluto dare fiducia al programma da noi presentato: concreto e realizzabile in tutti i suoi punti. Il nostro impegno in consiglio sarà sempre trasparente e coerente, come è stato nel quinquennio trascorso, sempre alla ricerca di far crescere il paese di Borriana”.