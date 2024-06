Obiettivo Sabato a Salussola: scorci e storie della chiesa di Santa Maria Assunta.

Grazie alla disponibilità del parroco, abbiamo potuto visitare e fotografare gli interni della chiesa di Santa Maria Assunta. Siamo saliti sul campanile per catturare delle bellissime immagini delle campane e del panorama circostante, abbiamo potuto ammirare i dipinti, la pala d’altare e i mobili della sacrestia. La Chiesa di Santa Maria è nominata in un documento del 1217 e nell’elenco delle chiese Vercellesi del 1298. Fu parrocchia sin dalla sua nomina a pieve nel 1413 e fino al 1748 fu l’unica parrocchia sull’intero territorio di Salussola. Lo stile architettonico originario della chiesa è romanico-gotico, con successive aggiunte di stile barocco. La sagrestia contiene un armadio del XVII secolo scolpito dallo scultore Bartolomeo Termine di Zumaglia, sui pannelli dell’armadio sono presenti altorilievi che raffigurano la nascita della Madonna, lo sposalizio della Vergine, la nascita di Gesù, la sua presentazione al tempio e la fuga in Egitto. All'interno della chiesa si conserva anche la statua lignea della Madonna del Carmine, patrona di Salussola, che è portata in processione per le vie del borgo durante la festa di Santa Maria Assunta.

Di seguito il link alla galleria completa: https://www.obiettivosabato.it/la-pianura/nggallery/album/salussola-chiesa

Lo scatto

Per l'immagine è stato utilizzato un obiettivo grandangolare, al massimo della sua ampiezza e ISO elevati a causa della scarsa luminosità.

I parametri

Fotocamera Nikon D750, obiettivo 14-24, 1/200 sec. F2,8 ISO 1600

Apertura Zoom 14 mm