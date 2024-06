Riserva della Bessa: natura in musica con il Duo flashbach.

Dopo il successo riscosso nella stagione culturale 2023, ritorna la rassegna musicale “Le stagioni del Parco”, musica d’insieme nelle aree naturali protette.

Il concerto di primavera si terrà questa domenica, 16 giugno, alle ore 18.00 presso il centro visite di Vermogno-Zubiena (BI) nella Riserva Naturale della Bessa. A dare l'avvio alla stagione musicale sarà il Duo “FlashBach” con un concerto di flauto e violino.

"La rassegna musicale, partita lo scorso anno, ha avuto riscontri molto positivi. L'unione tra musica e natura è stata apprezzata dai fruitori abituali del Parco, ma anche da persone che si sono avvicinate alle nostre aree grazie all'iniziativa musicale. – spiega la Presidente dell'ente, Erika Vallera – La rassegna ha il patrocinio di Atl Terre alto Piemonte e il concerto di domenica ha inoltre il patrocinio dei Comuni di Zubiena, Cerrione, Borriana. Ci tengo a ringraziare gli Enti e le Amministrazioni per la costante collaborazione che ci permette di lavorare insieme per la promozione del territorio”.

"Domenica 16 giugno - prosegue la presidente - sarà inoltre aperto il centro visite di Vermogno dal pomeriggio fino alle fine del concerto, con la presenza di un guardiaparco che racconterà ai presenti le particolarità della Bessa e spiegherà l'allestimento del centro visite."

L'ente di gestione delle aree protette Ticino Lago Maggiore si occupa di oltre venti aree protette distribuite su quattro Province (Biella, Novara, VCO e Vercelli).

Duo FlashBach

Keiko Yoshida e Giovanni Crola suonano abitualmente insieme dal 2009, nelle più svariate formazioni da camera, dal duo fino al quartetto flauto ed archi, passando per il trio con pianoforte, chitarra, viola e violoncello. Insieme, si sono esibiti in Italia, Svizzera e Giappone.

Keiko e Giovanni si sono conosciuti al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, realtà in cui hanno conseguito il Master di II livello con maestri di fama internazionale, dopo i rispettivi diplomi a Tokyo e Novara. Keiko deve la sua formazione principalmente ai maestri V.Gradow e R.Ranfaldi, Giovanni a M.Ancillotti e A.Oliva.

Il duo "FlashBach" spazia dalla musica barocca a quella contemporanea, con contaminazioni ed escursioni verso le musiche del mondo, dalla folk irlandese alla tradizionale giapponese, proponendo un viaggio trasversale tra la cultura e le culture, perchè solo l'unificazione di questi due elementi libera l'uomo svelandogli la profondità, i suoi enigmi e le sue meraviglie.

Di seguito il programma "Duo FlashBach" - Concerto

G.Ph.Telemann, “Sonata Canonica n.1” in sol magg., per fl. e vln.

(Vivace – Adagio – Allegro)

B.Bartok, da “44 duos” per 2 vln.: Maypole dance – Slovakian Song – Hungarian song – Play song – Ruthenian song – Cradle song – Pillow dance – A fairy tale – The bagpipe, (adattamento per fl. e vln.)

S.Mercadante, “Fantasia” per fl. e vln.

G.F.Handel / J.Halvorsen, “Passacaglia”, per 2 vln. (trascriz. per fl. e vln. “Duo FlashBach”)

J.J Rousseau, "Le Printemps de Vivaldi", per fl. solo (Allegro - Largo - Allegro)

Trad. giapponese, “Sakura”

Trad. Irlandese / J.S.Bach, “Bach in Ireland” (Jig – Corrente – Slip Jig – Allegro - Reel)

Il prossimo concerto, fisarmonica con il musicista Antonio di Sabato, si terrà il giorno 13 luglio alle ore 18.00, presso la Riserva della Torre di Buccione, Orta San Giulio (NO).