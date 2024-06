Garage a fuoco a Candelo, lieve ustione per un residente: si indaga sulle cause dell'incendio (foto Mattia Baù, per newsbiella.it)

Aggiornamento

È andato distrutto il veicolo presente dentro un box auto e investito dalle fiamme nel tardo pomeriggio di ieri, 14 giugno.

Il fatto è avvenuto a Candelo. Le cause del rogo sono in fase di accertamento ma sembra che sia avvenuto un surriscaldamento. Intorno alle 18 sono giunti i Vigili del Fuoco per spegnere l'incendio e bonificare l'interno del garage così da scongiurare il peggio.

Successivamente sono state eseguite diverse verifiche di sicurezza nei vari appartamenti per rassicurare i condomini e permettere loro di rientrare dopo l'evacuazione. Alla fine, sono stati riscontrati alcuni danni al primo piano sovrastante il garage (ora non fruibile) ma non si sono registrati intossicati.

Solo una lieve ustione al braccio di un residente, subito assistito sul posto dai sanitari del 118 presenti assieme ai Carabinieri.

Il fatto

In questo momento oggi venerdì 14 giugno i Vigili del Fuoco sono impegnati a Candelo.

In via Iside Viana il garage di una palazzina ha preso fuoco. Diverse sono le telefonate arrivate al 112 per segnalare il fumo in zona e le squadre si sono subito attivate.

La palazzina dove si trova l'autorimessa è stata evacuata. Oltre ai Vigili del Fuoco sono intervenuti i Carabinieri e due ambulanze. Non è noto se ci siano feriti.