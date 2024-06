Meteo Biella, le previsioni del fine settimana: sabato 15 e domenica 16 giugno 2024.

Prosegue il maltempo su tutto il Biellese e nonostante le schiarite permane l’instabilità. Negli ultimi giorni l’area di bassa pressione ha continuato ad avvolgere la regione, senza dare alcun segno di resa. Anche nei prossimi giorni infatti, secondo 3Bmeteo, le schiarite saranno alternate a piogge, decretando il prolungamento delle condizioni variabili.

Nella giornata di oggi, sabato 15 giugno, i cieli si presenteranno molto nuvolosi con deboli piogge per tutto l’arco della giornata (7 mm). Le temperature varieranno dai 15 ai 21° C e il vento sarà lieve.

Domani, domenica 16 giugno, la situazione dovrebbe variare: il cielo poco nuvoloso non prevede precipitazioni. Le temperature massime aumenteranno leggermente, attestandosi a 24° C e i venti si presenteranno per lo più deboli.