Allerta Gialla per valanghe in Alto Piemonte: coinvolti Biellese e Valsesia

Allerta Gialla per valanghe in Alto Piemonte: coinvolte Biellese e Valsesia

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un'allerta gialla per valanghe su diverse aree montane del Piemonte settentrionale e occidentale, inclusi i territori del Biellese e della Valsesia. L'allerta è stata pubblicata oggi, sabato 22 marzo, e resterà valida almeno fino al prossimo aggiornamento previsto per domenica 23.

La criticità riguarda in particolare le zone A (Toce), B (Val Sesia, Cervo e Chiusella), C (Valli Orco, Lanzo, bassa Val Susa e Sangone), E (Valli Varaita, Maira e Stura) e F (Valle Tanaro), dove sono attesi disagi alla viabilità e possibili interruzioni nelle forniture dei servizi. Le allerte idrauliche, idrogeologiche, per temporali e neve restano invece su livello verde.

Le condizioni meteo: pioggia e neve in arrivo

Nella giornata di oggi si registrano piogge deboli sparse, che si intensificheranno dal pomeriggio sui settori nordoccidentali. In serata le precipitazioni diventeranno moderate e diffuse, con intensità crescente nell'area Sud. La quota neve si attesta tra i 1300 ei 1500 metri , ma si prevede un calo attorno ai 1200 metri entro sera.

Domani mattina, domenica 23 marzo, è attesa un'attenuazione temporanea dei fenomeni, seguita però da una nuova ripresa in serata , con rovesci deboli e sparsi.

Rischio valanghe: pericolo 3 – Marcato

Le condizioni del manto nevoso sono peggiorate a causa delle nuove precipitazioni. Dopo un inizio settimana che ha visto numerosi episodi spontanei e provocati, le brevi finestre di stabilità atmosferica non sono stati sufficienti a consolidare efficacemente il manto nevoso.

Sui pendii esposti al sole si sono formate croste da fusione e rigelo, ancora poco portanti, mentre sui versanti in ombra permane neve invernale instabile. Il grado di pericolo valanghe è fissato su 3 – Marcato nelle zone di quota lungo i settori di confine occidentali e settentrionali, con ulteriori aumenti nella domenica.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il bollettino valanghe: https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/snippets_arpa/valanghe_inverno/