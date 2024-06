Emanuela Verzella in Regione: "Grazie"

Sì lo so. Me la sono presa comoda. Ma, credetemi, non è stato facile né immediato elaborare ciò che mi è successo. Strada facendo ho cercato di raccontarvelo, cercato di condividere le emozioni che ho provato lungo questo cammino elettorale dopo anni che ero “fuori dal giro” della politica attiva. Che, come chi mi conosce bene sa, è la passione che mi porto dentro e condivide gli spazi del cuore con la scuola, un amore di cui non riesco a fare a meno e nemmeno a nascondere.

La decisione di candidarmi alle elezioni regionali per un posto da consigliere regionale, che già si sapeva che sarebbe stato di opposizione, non è stata facile. Forse addirittura un po’ incosciente, secondo qualcuno. Viste le ben poche possibilità che mi si accreditavano. Invece, come sempre, il lavoro duro, quello svolto con la solita passione mi ha premiata in modo inaspettato: sono diventata consigliera regionale della Regione Piemonte.

Permettetemi, a questo punto, un briciolo di orgoglio per l’impresa. Questi sono però sogni che non si realizzano da soli e in solitudine: ho tanti grazie da distribuire in giro. Al Partito Democratico biellese che ha creduto in me, a tutti quelli che hanno scritto il mio nome sulla scheda elettorale.

Io, mi dichiaro felice e onorata di servire la Comunità biellese in questa veste e, perché no, anche tutta la scuola biellese che, oltre a essere un amore mai tradito, è anche segno di un impegno sociale a cui tengo particolarmente.

Grazie davvero. Per avermi sostenuta, per avermi dato la forza. Ora, solo una cosa vi chiedo: continuate a farlo, ne avrò bisogno. Vi abbraccio virtualmente tutti: ero partita con la scuola nel cuore e ho trovato una scuola dal cuore grande.