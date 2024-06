Plastic Free a Viverone, nonostante la pioggia la cura dell'ambiente non si ferma: c'è anche Trivero Sub FOTO

Domenica 9 giugno, in occasione della Giornata dell’Ambiente e degli Oceani, si è svolta una significativa passeggiata ecologica sul lungolago di Viverone. L'evento ha visto la partecipazione di una ventina di persone, tra cui membri dell'associazione Trivero Sub. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, i volontari si sono dedicati con impegno alla raccolta dei rifiuti.

I subacquei dell'associazione Trivero Sub si sono immersi nelle acque del lago, raccogliendo due sacchi di rifiuti trovati in profondità, costituiti principalmente da bottiglie di vetro e plastica, oltre a rifiuti galleggianti. In totale, i partecipanti all'iniziativa hanno raccolto dieci sacchi di rifiuti per un peso complessivo di 60 kg.

Tra i rifiuti raccolti, si sono trovati numerosi mozziconi di sigaretta e plastica di ogni genere. L'evento è stato organizzato da Carolina Lanatà, referente provinciale, con l'aiuto della referente Stefania Montarolo. Ai partecipanti sono state fornite pinze per la raccolta dei rifiuti e bevande offerte da Natural Boom.

La passeggiata ecologica sul lungolago di Viverone ha rappresentato un'importante occasione per sensibilizzare la comunità sull'importanza della tutela dell'ambiente e degli oceani, dimostrando che anche piccoli gesti possono fare la differenza.