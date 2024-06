Nuove collaborazioni per MagnoLab con NTG, Tomsic e Algecar

Si apre ancora di più a partner internazionali e rafforza le collaborazioni con altri settori: MagnoLab, la prima rete per la ricerca e innovazione nel settore tessile, continua a svilupparsi con l’ingresso della norvegese Norsk Tekstilgjenvinning come Associate, della friulana Tomsic e della biellese Algecar come Sponsor.

Giovanni Marchi, presidente MagnoLab, afferma: “Ritengo che questi nuovi ingressi nel network abbiano un forte significato per MagnoLab e non solo per l'apporto operativo e materiale che NTG, Tomsic e Algecar mettono a disposizione del progetto. Queste nuove collaborazioni prefigurano infatti tre importanti direzioni per l'espansione di MagnoLab: la prima è l'apertura internazionale, la seconda è la diversificazione delle modalità di adesione al circuito (NTG entra come Associate, Tomsic e Algecar come Sponsor), la terza è la presenza di realtà aziendali slegate o non esclusivamente riconducibili al settore tessile. Poter inaugurare queste nuove strade per lo sviluppo di MagnoLab e poterlo fare insieme ad aziende con cui abbiamo riscontrato fin da subito una sincera condivisione di valori è un "passo" importante verso gli obiettivi del nostro network”.

Pål Erik Haraldsen, amministratore delegato di Norsk Tekstilgjenvinning, dichiara: "NTG produce fibre riciclate meccanicamente per la produzione tessile. Siamo entusiasti di diventare associati di MagnoLab grazie alla sua struttura unica, che offre l'intera filiera della produzione tessile per la prototipazione in un unico sito. Per NTG, stiamo conducendo produzioni pilota con le nostre fibre riciclate è fondamentale per garantire lo sviluppo di fibre riciclate della massima qualità." “Fin dalle prime discussioni, abbiamo riconosciuto il potenziale di questa iniziativa - dichiara Ladi Tomsic, vicepresidente e responsabile vendite di Tomsic -. Per supportare questo progetto, abbiamo messo a disposizione del laboratorio tessile la nostra avanzata strumentazione, che consente di mantenere il controllo della qualità sull'intero processo di filatura, garantendo standard di qualità elevati dei filati attraverso la loro regolarità e l'assenza di difetti, e assicurando l’efficienza ottimale di tutti i processi produttivi. Essere parte di MagnoLab ci offre l'opportunità di dimostrare la qualità e l'affidabilità delle nostre macchine a un vasto pubblico di professionisti del settore: vantaggio promozionale significativo, per la visibilità delle nostre soluzioni avanzate nel mercato, e al contempo un significativo passo avanti per l'innovazione nel nostro settore. La collaborazione con MagnoLab ci permetterà di stimolare nuovi standard di eccellenza nella filatura, promuovendo l'adozione di pratiche avanzate e strumenti di alta qualità”.

Mattia Gerardi, amministratore delegato di Algecar, aggiunge: “ALGECAR è entusiasta di sostenere MagnoLab, un progetto che rappresenta una visione condivisa di innovazione e crescita per il futuro del nostro territorio. La decisione di unirci come sponsor è nata dal forte desiderio di contribuire attivamente ad un ambiente dove tradizione e innovazione si fondono per creare opportunità concrete e crediamo fermamente nel potenziale di MagnoLab di diventare un catalizzatore per una rivoluzione imprenditoriale e siamo orgogliosi supportare questa visione con le nostre risorse e di esserne partner attivo.”

Norsk Tekstilgjenvinning è un'azienda norvegese specializzata nella raccolta e nel riciclaggio di tessuti. Si trova a Pindslekvartalet a NTG è stata fondata come HWReuse! nel 2021, basandosi su un progetto di riutilizzo del fornitore di abbigliamento da lavoro Health Workers AS. Oggi collabora con Health Workers per il riutilizzo e il riciclaggio dei tessuti usati dai loro clienti nel settore sanitario.

Tomsic Srl è una società attiva nel settore tessile dal 1956 con sede in provincia di Gorizia. L’azienda, attualmente guidata dalla seconda generazione della famiglia Tomsic, inizia la propria esperienza nel settore come costruttore di tutta la parte elettronica delle macchine tessili prodotte dalla “Vouk Macchine Tessili” di Gorizia (VOUK – costruttore di stiratoi). In seguito Tomsic Srl si impone al mercato tessile europeo e mondiale, progettando e sviluppando prodotti innovativi per il miglioramento della qualità dei nastri di cotone e sintetici e apparecchiature da laboratorio tessile per l’analisi di nastri, fili e stoppini di cotone e non. Tutti i prodotti sono di alta tecnologia, con moderni microprocessori e software dedicati. Ogni singolo componente viene progettato, programmato, e collaudato integralmente all’interno dello stabilimento della Tomsic S.r.l. a garanzia di un prodotto 100 % prodotto in Italia, sinonimo di qualità prodotta seguendo e rispettando con rigidità tutte le norme di sicurezza ed impatto ambientale oggi giorno richieste.

Fondata dalla famiglia Gerardi nel Biellese, Algecar si distingue da più di 30 anni per la professionalità ed i servizi offerti nell’ambito della movimentazione merci e soprattutto nel campo della vendita, noleggio e manutenzione di carrelli elevatori.Grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni ed alla passione che da sempre contraddistingue l’azienda, oggi Algecar è grado di offrire servizi di eccellenza ed all’avanguardia, andando a soddisfare le richieste della clientela. Il primo obiettivo è sempre quello di proporre al cliente, nel minor tempo possibile, la miglior soluzione al miglior prezzo.

Ad oggi, le aziende partner di MagnoLab sono: Achille Pinto, DBT Fibre, De Martini, Marchi & Fildi, Filidea, Di.Vé, Pattern, Pinter Group, Maglificio Maggia, Tintoria Finissaggio 2000. Nel 2023 è stata completata la realizzazione della rete fisica di impianti pilota di MagnoLab, installati in un’unica sede a Cerrione, in frazione Magnonevolo, dove è possibile sviluppare in modo collaborativo prodotti e processi innovativi con cicli di sperimentazione rapidi e snelli. Questo contesto unico permetterà di concentrare le attività di prototipazione da presentare ai futuri clienti e di sperimentare soluzioni in termini di prodotto e di processi da trasferire in modo diretto negli impianti dei partner, per poi procedere con la produzione in scala. Gli impianti pilota sono costituiti da macchinari di produzione industriali su cui sviluppare nuovi progetti in condizioni rappresentative delle realtà industriali. Offrono la possibilità di lavorare in modo slegato dai vincoli della produzione e di interagire in modo diretto con i partner della filiera.

Questo contesto prevede la possibilità di misurarsi con i principali anelli della filiera tessile, dalla preparazione delle fibre alla filatura, tessitura, tintoria e finissaggio. L’obiettivo del progetto, dunque, è realizzare un luogo, non solo fisico, dedicato all’innovazione nel settore tessile, condividendo obiettivi, intraprendenza e lungimiranza. Partendo da questi presupposti, la rete di MagnoLab è aperta a nuove realtà che vogliano partecipare.