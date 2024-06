Ronco, tre riconoscimenti agli studenti meritevoli nel ricordo di Clelia Borghetto

La famiglia Borghetto, in memoria di Clelia, persona attenta alla comunità e sempre disponibile per la scuola e per le persone in difficoltà, ha deciso di perpetrarne il ricordo con tre riconoscimenti al termine del ciclo della scuola primaria.

Alla presenza del dirigente Enrico Martinelli, degli insegnanti, e dei familiari di Borghetto, sono stati premiati gli alunni Beatrice Omenetto, Valentino Motta e Cristian Coronacion.

L'amministrazione comunale uscente ha ringraziato per la sensibilità dimostrata e si è unita al ricordo di Clelia esprimendo affetto e rimpianto per la sua scomparsa.