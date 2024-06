Biella, arriva la festa di San Quirico: ecco i provvedimenti viabilistici

Provvedimenti viabilistici in occasione della festa patronale di San Quirico 2024: è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, e la temporanea sospensione del traffico veicolare eccetto autorizzati (veicoli al seguito della manifestazione e aventi diritto), nelle seguenti aree e periodi: via Firenze, area compresa tra piazza XXV Aprile e via Cucco, dalle 18 alle 24,30 del giorno 15, 16, 22 e 23 giugno 2024, dalle 8 alle 24 del 16.06.2024, dalle 17 alle 24 del giorno 20.06.2024, dalle 17 alle ore 24 del 21.06.2024, dalle 17 alle 24 del 22.06.2024 piazza XXV Aprile, lato ovest, area compresa tra le scuole e via Firenze, dalle ore 17 alle 24 del giorno 21.06.2024.

È istituita anche la temporanea sospensione della circolazione corsa podistica non competitiva denominata “Giro d’la Bartlamin’a” dalle ore 19.30 del 21.06.2024 e per il tempo strettamente necessario al passaggio dei podisti nelle seguenti vie: Via Firenze Fronte teatro parrocchiale (partenza), Via Azeglio D’Ero, Via della Vittoria, Via Alfieri, via Bertamellina , Via L. Rappis, Strada della Barazza, Strada alle Cascine Bonino e Ronco, Via Monte Bò, Strada per Ronco, Via Novellino, Via Fucine, Via Poma, Strada Cantone Prato di Sotto, Via Bertola, Via Verdi, Via Buratti, via Firenze. Provvedimenti viabilistici in occasione della festa Santo Patrono carrettieri S. Antonio Abate: è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito, eccetto autorizzati, in piazza Cerruti (intera area ), dalle 8 alle ore 24 del 15 giugno 2024. Durante la sfilata nelle seguenti vie: piazza S. Cerruti, Cso Pella,via Ivrea, via Lamarmora, via Torino, viale Macallè, via F.lli Rosselli , via Ivrea, C.so Pella, piazza Cerruti, dalle ore 16.30 alle 17.30 del 15.06.2024 e comunque per il tempo necessario al passaggio della sfilata, i partecipanti dovranno rispettare il Codice della Strada.

Provvedimenti viabilistici in occasione della manifestazione 'Sa Die de sa Sardigna': è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e temporanea sospensione della circolazione veicolare in corso Rivetti, tratto di strada interclusa fra lo svincolo con direzione Candelo e l'intersezione con corso Lago Maggiore il giorno 16 giugno dalle 10.30 alle 12, e sempre in corso Rivetti tratto di strada intercluso fra corso Lago Maggiore direzione ovest/est e l'intersezione con Corso Rivetti il 16 giugno dalle 11.30 alle 13.