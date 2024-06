Elezioni 2024, Mario Carli bis a Valdilana

Mario Carli si conferma Sindaco di Valdilana vincendo nettamente contro Roberto Costella e Franco Foglia Parrucin .

In 2208 su 4977 votanti (44,96%) hanno votato per Mario Carli, mente Costella ottiene 1476 voti (29,66%), e Foglia Parrucin 1293 (25,98%). 131 le schede nulle, 77 le bianche.

"Siano contenti - dichiara Mario Carli - perchè abbiamo costruito una squadra per dare continuità al lavoro fatto. Adesso vogliamo essere incisivi su alcune politiche per il territorio. Sono soddisfatto del risultato complessivo perché abbiamo proposto un cambiamento che, a volte, non paga elettoralmente. Ringrazio gli altri candidati per la campagna elettorale onosta: avremo modo di confrontarci in consiglio comunale”