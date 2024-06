Elezioni 2024: Katia Giordani è stata rieletta a Quaregna Cerreto

A Quaregna Cerreto è stata rieletta sindaco Katia Giordani con il 53,82% di voti. Poco lontano il candidato Alessandra Busso, che si è fermata a 46,18% dei voti.

Giordani è al suo quarto mandato ed è decisa come sempre: "Non abbiamo mai smesso di lavorare e continueremo da dove siamo arrivati - commenta - . Ho già parlato al tecnico e gli ho detto che dobbiamo ripartire con le asfaltature. Ho attraversato un momento di crisi venerdì, ma mi sono dedicata al giardinaggio con le piante aromatiche che adoro, e mi sono rilassata. Ora sono di nuovo in pista, pronta per portare avanti nuovo progetti".