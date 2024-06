Obiettivo Sabato al castello di Verrone: “Sarà vero o forse no?”

Proprio il 29 di febbraio, un giorno che a volte esiste e a volte no, abbiamo deciso di visitare il Falseum, questo misterioso castello che sorge nel comune di Verrone. Accolti da una guida molto preparata abbiamo conosciuto i più grandi bugiardi della storia e siamo stati messi a conoscenza di false verità ritenute incrollabili, sfatato miti millenari e scoperto nuovi misteri. Dalle lande desolate della Scozia ai mostri che si celano sotto il lago, dai gatti neri agli unicorni, dal medioevo ai giorni nostri, molti fatti che diamo per scontati forse non lo sono… o forse sì.

Le bugie si nascondono sui libri così come su una tavola imbandita, nei telegiornali e nelle riviste, servono occhi vigili e mente attenta per non lasciarsi ingannare. Vi invitiamo caldamente a visitare questo luogo, siamo certi che ne resterete affascinati quanto noi. Inoltre, farete conoscenza con Simone, il fantasma del castello. Ma soprattutto… questa storia che vi abbiamo raccontato… sarà vera?

Di seguito il link alla galleria completa: https://www.obiettivosabato.it/la-pianura/nggallery/album/museo-falseum

Lo scatto

Utilizzo del grandangolo per riprendere tutto il castello, la disponibilità di molta luce ha permesso di utilizzare ISO 64 e tempo 1/400 a vantaggio della nitidezza

I parametri

Fotocamera Nikon D850, obiettivo 14-24, 1/400 sec. F4 ISO 64;

Apertura Zoom 15 mm.