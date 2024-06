"L'ALTERNATIVA per Tollegno" Lele Ghisio sindaco, il programma elettorale, VIDEO

Qualità e cura per i più piccoli, più manutenzione del verde per tornare a viverlo nel tempo libero e renderlo piacevole e attraente per chi lo frequenta, e costante manutenzione anche degli impianti sportivi, sono alcuni dei punti del programma della lista "L'ALTERNATIVA per Tollegno" Lele Ghisio sindaco.

"Tollegno si merita di più, certe cose si possono fare meglio - commenta Ghisio -. Ultimamente, secondo me e la mia squadra, manca un po' la spinta a migliorare. Amate questo paese, e per amarlo si deve fare comunità e per farla da qualche parte si deve partire".