Carabinieri, Pichetto: "Sempre al fianco degli italiani, imprescindibili per difesa ambiente"

“Ovunque siano impegnati, nelle città e nei piccoli comuni, come nelle più complesse missioni internazionali, i Carabinieri sono da sempre espressione di coraggio e dedizione. Un contributo imprescindibile, che posso ogni giorno apprezzare di persona, è quello reso a difesa dell’ambiente, condotto spesso in condizioni difficili e con altissime professionalità. Le nostre congratulazioni per questo anniversario di un lungo racconto, nel quale le donne e gli uomini dell’Arma, anche con esempi di straordinario sacrificio, sono sempre stati al fianco degli italiani”.

Lo scrive il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, nel giorno in cui ricorrono i 210 anni dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri.