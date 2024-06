A Biella tagliato il nastro alla "Piazzetta Carlo Barbera"

E’ stata inaugurata la "Piazzetta Carlo Barbera". Da oggi la zona compresa tra l'ingresso della Biblioteca Civica "Alfredo Frassati" e l'area giochi ivi esistente, non aperta al traffico veicolare, onorerà la figura di un imprenditore illuminato e sarà chiamata “Piazzetta Carlo Barbera”.

Tale intitolazione consente di onorare il fondatore dell'omonimo Lanificio conosciuto nel mondo per la produzione di tessuti della più elevata qualità in lana e cachemire per l'abbigliamento maschile e femminile, che portò nel 1986 alla realizzazione da parte del figlio Luciano del progetto "Biella Master delle Fibre Nobili", nato dal desiderio e dall'esigenza di tramandare e non disperdere il grande patrimonio di professionalità, esperienza, valori imprenditoriali e manageriali proprio delle aziende biellesi; iniziativa che il Comune sostiene ogni anno, data la rilevanza della stessa per il supporto e lo sviluppo dell’occupazione giovanile in un settore, quello tessile, di forte tradizione e importanza per la città di Biella e per il suo territorio.