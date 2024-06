A Crevacuore arrivano le telecamere per una maggior sicurezza

Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza del territorio comunale di Crevacuore, con l’installazione di videocamere. Il progetto di importo pari a 99.800mila euro è stato approvato dalla Prefettura e dalla Questura di Biella e finanziato nel 2023 dal Ministero dell’Interno per 55mila euro.

La quota restante è stata coperta da un contributo generosamente erogato al Comune da privati e dal bilancio comunale. A lavori ultimati la rete di videosorveglianza sarà completa di videocamere di lettura targhe e di videocamere di contesto e sarà collegata agli organi di polizia e di sicurezza competenti, garantendo più sicurezza e controllo per i cittadini del paese.