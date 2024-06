Elezioni, Foglio Bonda: “Partecipazione, piano strategico, competenze ed entusiasmo: le direzioni per governare Biella” VIDEO

“Partecipazione, piano strategico, competenze ed entusiasmo. Dentro queste parole sono sintetizzate le nostre direzioni per governare la città. L’idea di fondo è di lavorare per il bene comune non dei prossimi due o tre anni, ma dei prossimi dieci o venti anni. Serve infatti una strategia chiara, da condividere con i cittadini e tutti i soggetti che hanno a cuore la città di Biella e il suo territorio”. A parlare il candidato sindaco di Biella Andrea Foglio Bonda.

E aggiunge: “Questo lavoro va fatto mettendo in campo tutte le risorse, le competenze e l’entusiasmo possibili. In gioco non c’è una campagna elettorale da vincere, ma il futuro della nostra città. Dateci fiducia. Insieme possiamo vincere”.