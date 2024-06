Soccorso Alpino, 24 tecnici in esercitazione al Pian della Mussa per l'uso del verricello sugli elicotteri FOTO

Nei giorni scorsi, si è svolta un'esercitazione programmata nelle valli di Lanzo. Presenti al Pian della Mussa 24 membri delle delegazioni di Biella e Valsesia del Soccorso Alpino Piemontese.

L'obiettivo? Conseguire l'abilitazione annuale per l'utilizzo del verricello sugli elicotteri del servizio regionale di emergenza, gestito dall'azienda Airgreen. Ai briefing in programma, sono seguite le diverse operazioni, con salite e discese del mezzo aereo. Lo scopo dell'iniziativa punta a formare il personale delle stazioni di valle e ad abilitarlo con tale mezzo in vista della bella stagione.

I tecnici turnanti, infatti, hanno la necessità di avere al fianco almeno due persone in appoggio nelle situazioni di massima operatività e soccorso, specialmente nelle zone di montagna più impervie e pericolose.