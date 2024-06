I Comuni biellesi scendono in campo contro la ludopatia con un "gioco"

Si tratta di un progetto portato avanti dal Comune di Mongrando (capofila) assieme a Benna, Borriana, Candelo, Occhieppo Inferiore, Pettinengo, Ponderano, Sandigliano, Verrone e Vigliano (tutti rientranti nell'Associazione Avviso Pubblico), in collaborazione con la Dottoressa Loredana Acquadro e lo staff del Ser.D (Servizio per le Dipendenze Patologiche dell'Asl) di Cossato.

Per la seconda volta in questi ultimi anni, la rete di questi Comuni ha ottenuto un importante finanziamento tramite un bando a livello regionale destinato a progetti ed iniziative per il contrasto alla ludopatia.

Il progetto che si è concluso nei giorni scorsi all'interno delle scuole, consiste in carte disegnate come un fumetto suddivise in categorie "Speranze Impossibili", "Vita Reale", "App Videosvaghi", "Social Network", "Sfida immediata", "Imprevisto" e "Svuotatasche", si focalizza su diversi temi: denaro, salute e competenze con il raffronto alla risorsa "tempo" per concentrare i ragazzi alla riflessione sull'uso del proprio tempo e su quante risorse, salute e denaro si possano sprecare concentrandosi eccessivamente sul gioco.