Biellese terra di startup: da Réseau Entreprende Piemonte un supporto all'imprenditoria.

Nei giorni scorsi la sezione biellese di Réseau Entreprendre Piemonte, la rete solidale di imprenditori senior che ha lo scopo di supportare chi ha un’idea imprenditoriale per farla crescere sul territorio, ha convalidato il secondo progetto di impresa supportato dalla sezione locale. Si tratta di Koodit, il partner delle PMI che vogliono accelerare la loro crescita grazie alle potenzialità dell'e-commerce e dei marketplace.

"È stata una grandissima occasione avere l'opportunità di rimetterci in discussione dopo 10 anni - commenta Pietro Perona, ceo della scaleup -, ci ha dato l'opportunità di ritrovare lo spirito, l'entusiasmo e l'energia della startup. Oggi, a 10 anni dalla nascita di Koodit, abbiamo ritenuto necessario mettere a fuoco un piano di sviluppo triennale che, grazie a REP, potremo sviluppare attraverso il confronto con una rete di imprenditori-mentor dai quali imparare. Ed è importante poterlo fare sul territorio. Ci rendiamo conto, infatti, di quanto sia importante produrre un ecosistema di startup a livello locale: grazie a Unione Industriale Biellese e REP, oggi una startup ha tantissimi strumenti per iniziare un'attività con il piede giusto. Farlo a Biella, in un distretto industriale in cui la cultura di impresa è forte, è un ulteriore enorme valore aggiunto".

Il commento di Giovanni Vietti, presidente Unione Industriale Biellese

“Far crescere il tessuto imprenditoriale locale è una delle nostre priorità. Non a caso, abbiamo scelto di ospitare e supportare la sezione locale di Réseau Entreprendre Piemonte nel luglio del 2021, con lo specifico obiettivo di sviluppare la crescita di nuove idee imprenditoriali che, grazie alla mentorship di imprenditori senior, posso avere un supporto prezioso per rafforzarsi e contribuire così alla crescita del tessuto imprenditoriale locale. Complimenti, dunque, a Koodit per l'inizio del loro percorso di ulteriore sviluppo con Rep”.

Le parole di Lisa Orefice, direttore Réseau Entreprendre Piemonte

"Siamo orgogliosi di come Koodit abbia affrontato il percorso con Réseau e di come abbia colto l’opportunità di confronto con i nostri mentori. Durante il Comitato di Convalida Koodit ha messo in luce, oltre alle capacità strategiche e di sviluppo del proprio business, un capitale umano resiliente e orientato alla valorizzazione dei rapporti umani. Benvenuti in REP, siamo davvero felici di accompagnarvi e vedervi crescere ancora!”.

La sezione locale

Ad oggi, fra gli imprenditori e manager biellesi che aderiscono a REP figurano Giovanni Vietti, Paolo Barberis Canonico, Pier Francesco Corcione, Paolo Piana, Christian Zegna, Alessandro Boggio Merlo e altri imprenditori che sono stati accompagnati nella creazione della loro nuova impresa, come Guido Frascadore (Vidra) e Roberto Negro (Kamzan). Lorenzo Grosso (Hydromec) è stato il primo imprenditore ad aver ottenuto la convalida della Sezione biellese di REP.

Réseau Entreprendre: numeri e obiettivi

Réseau Entreprendre Piemonte fa parte di Réseau Entreprendre, rete internazionale di associazioni di imprenditori nata in Francia nel 1986 che ora è presente in 11 Paesi, con 130 sezioni territoriali. Nel mondo, 13.000 imprese sono state accompagnate da Réseau, dall’idea alla concretezza dell’operatività. Sono stati 130.000 i posti di lavoro creati. Su 14.500 imprenditori che fanno parte della rete mondiale di Réseau, 9.500 sono i soci: le ore di volontariato offerte dai mentori ai loro assistiti sono state 180.000.

La famiglia Mulliez, che ha fondato Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, ha creato questa rete come forma di “restituzione” verso i luoghi che avevano sostenuto i loro progetti imprenditoriali con la mission di supportare la nascita di nuovi imprenditori “perché gli imprenditori creano posti di lavoro”.

Réseau Entreprendre Piemonte è un’Associazione senza scopo di lucro riconosciuta, attiva in Piemonte da più d 10 anni. In questo periodo ha contribuito a creare 60 imprese, 15 delle quali stanno ultimando il loro percorso di accompagnamento. Sono stati oltre 430 i posti di lavoro diretti generati ai quali vanno aggiunti ulteriori 250 posti di lavoro indiretti. Tali neo-imprese operano in più di 16 settori imprenditoriali diversi. L’attività di Réseau Entreprendre Piemonte è realizzata grazie all’impegno di circa 70 associati, che hanno offerto ai giovani, nell’ultimo anno più di 7.000 ore di mentoring. L’Associazione ha avviato programmi di accompagnamento specifico per le startup innovative, le imprese femminili e a partire dal 2021 ha lanciato Impact + per le imprese sociali e le innovative a vocazione sociale.