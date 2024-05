Exponi le tue idee, la squadra del Liceo Cossatese seconda alle finali nazionali di dibattito

Dal 28 maggio a Milano si sono svolte le finali della competizione Nazionale di dibattito Exponi le tue idee. Sedici squadre provenienti da tutta Italia si sono confrontate su temi legati sulla trasparenza delle aziende, la pesca sostenibile, i contributi pubblici all' agricoltura, gli sprechi alimentari e i prodotti bio.

Tre giorni di dibattiti serrati in cui gli oratori erano valutati su competenze, capacità di logica e abilità espositive. La squadra del Liceo Cossatese, composta quest'anno da Arianna, Beatrice, Emma, Lorenzo, Marta, Sabrina, Silvia doveva confermare una tradizione di eccellenza (l'anno scorso il Liceo era salito sul terzo gradino del podio). Non solo ci sono riusciti, ma hanno brillato, salendo sul secondo gradino del podio. Beatrice, la capitana della finalissima, che ieri sera ha lavorato fino all'una per limare i discorsi è stanca, ma anche soddisfatta.

A casa, dice, si porta nuove conoscenze, molti dei temi li ha scoperti in questi giorni, e soprattutto il piacere di aver fatto un'esperienza di lavoro di squadra. Bravissimi tutti gli oratori e una soddisfazione per il gruppo di docenti che da 10 anni lavora al progetto, in primis la prof.ssa Lampis, coach della squadra di quest' anno.