Ospedale: parcheggi gratuiti per dializzati e disabili, e tolleranza zero per i parcheggi selvaggi

Novità al parcheggio dell'ospedale di Ponderano: nell’area dedicata ai dializzati e cure palliative nei giorni scorsi sono state tracciate linee di stalli gratuiti riservati nella misura di 10 per le auto dei dipendenti Asl che si occupano di cure palliative, altri 10 per i dializzati e 20 per disabili. Non solo: il Comune di Ponderano ha disposto servizi di pattugliamento da parte della Polizia Locale mirati a contrastare chi parcheggia in divieto. Troppe volte è già successo che ambulanze non riuscissero a passare per via del parcheggio selvaggio fuori dal nosocomio, e l'amministrazione non è più disposta a tollerare simili comportamenti.

La realizzazione degli stalli gratuiti per queste categorie è frutto di un accordo tra il Comune di Ponderano e la ditta che gestisce il parcheggio.

Dietro alla scelta del Comune di fare servizi mirati di pattugliamento c'è invece la necessità di garantire l'accesso all'ospedale alle ambulanze, che più volte si trovano a passare con molta difficoltà perchè non trovano il passaggio libero.

Mancano invece ancora all'appello le nuove macchinette per pagare la sosta che la ditta sempre su richiesta del Comune ha acconsentito a collocare appena al di fuori del nosocomio, sotto la pensilina. Non essendo previste nel progetto originale, una volta finiti gli allacci si sta aspettando la consegna.