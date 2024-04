Parcheggio dell'ospedale: a breve nuove casse per pagare anche sotto la pensilina

A giorni il parcheggio dell'ospedale di Biella si potrà pagare anche sotto la pensilina, nei pressi dell'ingresso al nosocomio.

A farne richiesta è stato il sindaco di Ponderano Roberto Locca. Si è proceduto nei giorni passato con gli allacci, ora si attende solo l'arrivo degli apparecchi.

"Quando è stato attivato il pagamento della sosta erano giornate belle, ma si formava già la coda davanti all'unica in funzione - spiega il primo cittadino - . Ho pensato che in caso di pioggia sarebbe stato un disastro. Non ci è voluto molto. Tra Asl e ditta che gestisce il parcheggio si sono accordati, e a giorni ci saranno queste nuove casse anche al riparo".