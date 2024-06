Gaglianico, innovazione e sostenibilità: ReLife Group inaugura il nuovo impianto di riciclaggio.

“Alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin e del Sindaco di Gaglianico, Paolo Maggia, ReLife Group è lieta di invitarti all’inaugurazione del nuovo impianto di riciclaggio – dichiara il responsabile dello stabilimento, Andrea Farfariello –ReLife Recycling è progettato per supportare il cambiamento del sistema di raccolta dei materiali leggeri del Biellese, al servizio dei cittadini e di tutta la comunità”.

L’impianto propone di migliorare l’efficienza del processo di riciclaggio di plastica, alluminio, ferro e Tetra Pak. L’inaugurazione si terrà a Gaglianico (BI), sabato 15 giugno alle ore 10.00, in via del mosso,14.

“Un servizio privato, ma al servizio della comunità biellese” conclude Farfariello. Lo dimostra la stretta collaborazione con CO.S.R.A.B, per il quale lo stabilimento è già attivo. Nel corso di un anno sono 90mila le tonnellate di rifiuti trattati, che a km 0, o quasi, vengono riciclati. La raccolta coinvolge anche i residui industriali non pericolosi, abbondanti in provincia.

