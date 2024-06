In questo momento oggi venerdì 14 giugno i Vigili del Fuoco sono impegnati a Candelo.

In via Iside Viana il garage di una palazzina ha preso fuoco. Diverse sono le telefonate arrivate al 112 per segnalare il fumo in zona e le squadre si sono subito attivate.

La palazzina dove si trova l'autorimessa è stata evacuata. Oltre ai Vigili del Fuoco sono intervenuti i Carabinieri e due ambulanze. Non è noto se ci siano feriti.

Seguiranno aggiornamenti.