Ospedale, file sotto la pioggia. Un lettore scrive: “Perchè le casse del parcheggio a pagamento sono all'esterno?”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Desidero condividere la situazione del parcheggio del nostro Ospedale biellese per quanto riguarda la modalità prevista per il pagamento. La foto si riferisce ai giorni scorsi.

Scrivo con sdegno: come è evidente, le casse sono state collocate in un apposito spazio privo di protezione per gli utenti e, considerando la tipologia di utenza, trovo sia un errore nei confronti delle persone costrette a pagare l'obolo del parcheggio.

Mi chiedo perché non sia stata scelta la collocazione delle casse nell'atrio dell'ospedale o più semplicemente sotto l'ampio porticato dell'ingresso. È inaccettabile e questa situazione deve essere sicuramente risolta nel rispetto dell'utenza che non frequenta il parcheggio in questione per piacere personale ma per necessità”.

Lettera di b. d.