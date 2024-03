Parcheggio ospedale: casse per pagare il ticket anche sotto la pensilina

Novità in vista nel parcheggio dell'ospedale di Biella: in questi giorni gli operai sono al lavoro per predisporre gli allacci per mettere delle casse per pagare i ticket del parcheggio anche sotto la pensilina, nei pressi dell'ingresso al nosocomio. A farne richiesta è stato il sindaco di Ponderano Roberto Locca. "Quando è stato attivato il pagamento della sosta erano giornate belle, ma si formava già la coda - spiega il primo cittadino - . Ho pensato che in caso di pioggia sarebbe stato un disastro. Per questo ho telefonato alla ditta che gestisce il parcheggio, e ho chiesto se era possibile mettere una o due casse per pagare anche sotto la pensilina. Tra ditta e Asl Biella si sono parlate, e il risultato è che gli operai sono al lavoro per la posa. Ci sarà in po' di disagio in questi giorni per via del cantiere, ma ne vale la pena. Con molta probabilità si andrà a pagare vicino allo spazio ritiro pacchi che c'è già adesso vicino all'ingresso".

Da qualche settimana il parcheggio nei giorni di domenica e festivi è invece gratuito: "Non c'è nulla di nuovo, era previsto nell'appalto - chiarisce Locca - . Quando si è iniziato a fare pagare non si era tenuto conto di questa cosa, e io l'ho semplicemente fatto presente".

Resta ancora il nodo dei portatori di handicap. "I dializzati avranno presto degli stalli gratuiti a loro disposizione vicino all'ingresso dell'ospedale, nell'area adesso ancora senza barriere - conclude Locca - , mentre chi aveva pensato a fare pagare la sosta non aveva pensato ai portatori di handicap, e arriveremo anche a fare qualcosa per loro il prima possibile".